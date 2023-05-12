انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة

اليكم أحدث تطورات العدوان الاسرائيلي ورد المقاومة على اعتداءات الاحتلال لحظة بلحظة..



سلسلة غارات جوية على قطاع غزة فجرا



شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة.



وأغارت طائرات الاحتلال على أراضي زراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضا فارغة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع .



استشهاد المقاوم عدي رياض اللوح من كتائب الشهيد ابو علي مصطفى



أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استشهادَ عدي رياض اللوح، أحد مقاتليها، باستهداف صهيوني مباشر وسط قطاع غزة بعد تنفيذ مهمة التصدي للعدوان الصهيوني ضمن الرد الموحد في معركة ثأر الأحرار.



ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الى 30 شهيدا واكثر من 95 جريحا منذ بداية العدوان الصهيوني



واعلنتْ وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة إلى ثلاثين شهيدا بينهم ستة أطفال، وثلاث نساء إضافة إلى نحو مئة جريح، فيما يواصل الاحتلال الاسرائيلي العدوان على غزة لليوم الثالث على التوالي ويقصف أراضي ومواقع مختلفة.



وفي المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية بغزة إطلاق الرشقات الصاروخية تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال.



اعتصام في مخيم جنين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في مخيم جنين، مساء يوم امس الخميس، اعتصاما تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وشارك في الاعتصام عشرات المواطنين، الذين ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة.



كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية ومجازر.



أفاد مراسل "وكالة الانباء والمعلومت الفلسطينية (وفا)"، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ شمال مخيم النصيرات وتحديدا قرب محطة توليد الكهرباء، ما أوقع شهيد وإصابات في صفوف عدد من المواطنين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.



كما تسبب القصف العنيف بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة غزة ووسط القطاع.



إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في زبوبا غرب جنين



وحسب (وفا) ايضا، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا، غرب جنين.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام فوق أراضي القرية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفيرت وفقوعة في محافظة جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



عشرات الشهداء والمصابين منذ بداية العدوان الصهيوني



وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، إلى 30 شهيدا، وأكثر من 95 جريحا بعضهم بحالات خطيرة.



وفي غزة تحديدا، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الثالث على التوالي (الخميس)، إلى ثمانية شهداء.



وفجر أمس الخميس استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، بقصف اسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة حمد، بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



كما استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون على الأقل، في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس.



ولاحقا، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف صاروخي صوب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأعلن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عن وصول جثة شهيد جراء غارة من طائرة دون طيار، استهدفت مواطنين في منطقة عزبة عبد ربه.



وليل "الاربعاء الخميس" استشهد مواطن وأصيب آخرون بعضهم بحالة حرجة، في قصف من طائرة حربية إسرائيلية استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن غازي يوسف مصطفى شهاب (66 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.



وسبق ذلك الإعلان عن استشهاد الشاب أوس جمال حمامدة كميل (30 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في الصدر والبطن، خلال اقتحامها أمس بلدة قباطية، جنوب جنين.



وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 144 شهيدا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.



وأصيب شابان، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مدينة طوباس، وبلدة طمون.



إصابة فتاة دعسها مستوطن وآخرون يقتحمون الأقصى ويجرفون أراضي زراعية ويهاجمون مركبات



أصيبت فتاة (19 عاما)، وهي طالبة في جامعة خضوري، برضوض وجروح متوسطة الخطورة، جراء تعرضها للدعس من مركبة يقودها مستوطن، قرب مخيم العروب، شمال الخليل.



واقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.



وفي انتهاك آخر، جرفت آليات تابعة للمستوطنين مساحات من أراضي المواطنين الزراعية، بين بلدتي عصيرة القبلية وعوريف، وأخرى في بورين جنوب نابلس، وذلك بحماية من أمن مستوطنة "يتسهار".



وهاجم مستوطن، مركبات المواطنين بالحجارة، على شارع القدس – الخليل، قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى تحطيم زجاج بعضها.



اعتقال 31 مواطنا



اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نعيم راشد أحمد ضبابات من مدينة طوباس، ونظام عوض محمد بشارات، من بلدة طمون جنوبا.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين إبراهيم يوسف حسن، ومعاذ أنور حسن من بلدة قصرة، والمواطن عبد الله بدوي ونجله مهند، وأحمد طارق عودة، وأحمد مرداوي من بلدة قريوت جنوب نابلس، والأسير المحرر محمد نمر شطاوي من بلدة زواتا غرب المدينة.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال: محمد عثمان خضر عليان، ومحمود عثمان خضر عليان، ومصعب عبد اللطيف صباغ، وخالد معاذ سليمان الغول، من مخيم نور شمس، شرق المحافظة.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هاني فرسان بشارات، من شارع الصف وسط بيت لحم، ومعتصم العجوري، من منطقة جبل هندازة.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد بدران ابريوش، وأمجد الشوامرة، وعزمي اغنيمات من قرية أبو العرقان، من بلدة دورا جنوب الخليل، والمواطنة أسماء عبد الفتاح اسويطي من بلدة بيت عوا.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا "لم تعرف هويته بعد"، من بلدة صور باهر بالمدينة.



ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مهند رسمي عبد الكريم أبو عليا، وأحمد محمد عازم النعسان، من قرية المغير، وإبراهيم عبد الخطيب، من خربة أبو فلاح، شمال شرق المحافظة.



واعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، عقب استدعائهم لمقابلة مخابراتها، وهم: أنس أحمد نمر كميل، ومحمد علي كميل، وهادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأدهم ياسر محمد حنايشة، ومحمد عدنان نزال، ومنتصر ماهر نزال.



كما اعتقلت الشاب سالم يوسف نجوم، من مخيم عقبة جبر، وذلك عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي.



الاحتلال يعيد إغلاق محال في الخليل ويخطر بوقف العمل بشبكة مياه



وأعادت قوات الاحتلال إغلاق 4 محال تجارية باللحام، بالقرب من مبنى البلدية القديم على المدخل الرئيس للبلدة القديمة في مدينة الخليل، كما أخطرت بوقف العمل في تمديد خط مياه لمنشآت زراعية، في منطقة غزيوة في مسافر يطا، جنوب الخليل.