ولايتي: اغتيال المدنيين والمجاهدين دليل عجز الصهاينة امام أزماتهم الداخلية

وفي بيان له، أدان علي اكبر ولايتي العدوان الصهيوني الغاشم في شن الهجمات على قطاع غزة والتي أسفرت عن استهاد ثلاثة من القياديين في حركة الجهاد الاسلامي واستشهاد وإصابة العشرات من الاهالي بمن فيهم عدد من النساء والاطفال الفلسطينيين.



وجاء في البيان، ان الطابع الوحشي للكيان الصهيوني قد برز مرة اخرى. فقد توجه الصهاينة نحو قتل الفلسطينيين، من اجل الهروب من الازمات الداخلية والتي طالت جميع الجوانب السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لهذا الكيان



وأضاف البيان: ان اغتيال المدنيين والمجاهدين الفلسطينيين، والذي يأتي في اولوية سياسات الكيان الصهيوني، ليس موشرا على القوة، بل انه شاهد كبير على هزيمة الصهاينة وإحباطهم، ومحاولتهم الهروب من الازمات الداخلية والخارجية. إذ يظن الكيان الصهيوني انه يمكنه من خلال اغتيال المدنيين والمجاهدين الفلسطينيين، ان يعرقل مسار المقاومة والنضال ضد الصهيونية.



وتابع: ان كل قطرة دم تراق من المدنيين والمجاهدين الفلسطينيين، لن تبقى على الارض، بل انها تزيد من قوة شجرة المقاومة والصمود في فلسطين المحتلة، وتزيد من لهيب غضب الشعب الفلسطيني وسائر فصائل المقاومة في المنطقة والعالم الاسلامي والاحرار.



وشدد ولايتي في بيانه، وفقا للعالم، على ان الكيان الصهيوني محكوم بالفناء، وبحول الله وقوته ومع استمرار الجهاد والشهادة ومع رفع مستوى القدرات القتالية والدفاعية لفصائل المقاومة في فلسطين المحتلة، سنشهد قريبا زوال الكيان الصهيوني اللقيط.



وأردف: ان المجمع العالمي للصحوة الاسلامية، يقدم التهنئة والتعزية الى الشعب الفلسطيني ومجاهديه وخاصة الشباب المضحي، باستشهاد عدد من ابناء الشعب الفلسطيني المناضل في غزة، بمن فيهم ثلاثة من قيادات الجهاد الاسلامي، ويدعو جميع الشخصيات والنخب والقادة والفصائل والاحزاب والتيارات السياسية والشعوب المسلمة والاحرار والحكومات ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى إدانة الكيان الغاصب دون قيد او شرط، وأن لا يدخروا أي جهد في الدعم والإسناد الشامل للشعب الفلسطيني المضطهد حتى تحقيق النصر النهائي.