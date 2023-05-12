الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 أيار 2023 ساعة 09:03

ولايتي: اغتيال المدنيين والمجاهدين دليل عجز الصهاينة امام أزماتهم الداخلية

ولايتي: اغتيال المدنيين والمجاهدين دليل عجز الصهاينة امام أزماتهم الداخلية
وفي بيان له، أدان علي اكبر ولايتي العدوان الصهيوني الغاشم في شن الهجمات على قطاع غزة والتي أسفرت عن استهاد ثلاثة من القياديين في حركة الجهاد الاسلامي واستشهاد وإصابة العشرات من الاهالي بمن فيهم عدد من النساء والاطفال الفلسطينيين.

وجاء في البيان، ان الطابع الوحشي للكيان الصهيوني قد برز مرة اخرى. فقد توجه الصهاينة نحو قتل الفلسطينيين، من اجل الهروب من الازمات الداخلية والتي طالت جميع الجوانب السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لهذا الكيان

وأضاف البيان: ان اغتيال المدنيين والمجاهدين الفلسطينيين، والذي يأتي في اولوية سياسات الكيان الصهيوني، ليس موشرا على القوة، بل انه شاهد كبير على هزيمة الصهاينة وإحباطهم، ومحاولتهم الهروب من الازمات الداخلية والخارجية. إذ يظن الكيان الصهيوني انه يمكنه من خلال اغتيال المدنيين والمجاهدين الفلسطينيين، ان يعرقل مسار المقاومة والنضال ضد الصهيونية.

وتابع: ان كل قطرة دم تراق من المدنيين والمجاهدين الفلسطينيين، لن تبقى على الارض، بل انها تزيد من قوة شجرة المقاومة والصمود في فلسطين المحتلة، وتزيد من لهيب غضب الشعب الفلسطيني وسائر فصائل المقاومة في المنطقة والعالم الاسلامي والاحرار.

وشدد ولايتي في بيانه، وفقا للعالم، على ان الكيان الصهيوني محكوم بالفناء، وبحول الله وقوته ومع استمرار الجهاد والشهادة ومع رفع مستوى القدرات القتالية والدفاعية لفصائل المقاومة في فلسطين المحتلة، سنشهد قريبا زوال الكيان الصهيوني اللقيط.

وأردف: ان المجمع العالمي للصحوة الاسلامية، يقدم التهنئة والتعزية الى الشعب الفلسطيني ومجاهديه وخاصة الشباب المضحي، باستشهاد عدد من ابناء الشعب الفلسطيني المناضل في غزة، بمن فيهم ثلاثة من قيادات الجهاد الاسلامي، ويدعو جميع الشخصيات والنخب والقادة والفصائل والاحزاب والتيارات السياسية والشعوب المسلمة والاحرار والحكومات ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى إدانة الكيان الغاصب دون قيد او شرط، وأن لا يدخروا أي جهد في الدعم والإسناد الشامل للشعب الفلسطيني المضطهد حتى تحقيق النصر النهائي.
رقم : 1057315
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"
الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
12 أيار 2023
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
12 أيار 2023
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
12 أيار 2023
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
12 أيار 2023
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
11 أيار 2023
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
11 أيار 2023
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
11 أيار 2023
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
11 أيار 2023
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
10 أيار 2023
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية