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الجمعة 12 أيار 2023 ساعة 11:29

ايران في المركز الثاني من نمو الإنتاج في "أوبك"

ايران في المركز الثاني من نمو الإنتاج في "أوبك"
ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية والمعروف بإسم " توقعات الطاقة العالمية قصيرة المدى" ،فقد قدرت هذه الإدارة إجمالي إنتاج نفط أوبك في الربع الأول من هذا العام بنحو 28 مليون و 440 ألف برميل يوميا.

ووفقا لهذا التقرير فقد انخفض إنتاج نفط أوبك في الربع الأول من عام 2023 بمقدار 480 ألف برميل يومياً مقارنة بالربع السابق بحيث أنتجت أوبك مايصل الى 28 مليون و 920 ألف برميل نفط يومياً في الربع الرابع من عام 2022.

یذكر بأن جزءا كبيرا من خفض إنتاج أوبك في الربع الأول من عام 2023 ارتبط بإنخفاض إنتاج النفط السعودي بحيث خفّضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي الى إلى 10 ملايين و 20 ألف برميل يومياً اي بمقدار تخفيض الانتاج اليومي الى 480 ألف برميل.

كما شهدت نيجيريا أكبر زيادة في الإنتاج بين أعضاء أوبك خلال هذه الفترة بحيث زاد انتاج النفط النيجيري بمقدار 170 الف برميل يوميا ووصل الى اجمالي الانتاج بمقدار مليون و 240 الف برميل يومياً.

وبحسب هذا التقرير، فإن ايران تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث نمو إنتاج النفط بحيث تمكنت من زيادة إنتاجها النفطي اليومي بمقدار 40 ألف برميل لتصل الى 2 مليون و 600 الف برميل يوميا من انتاجها الاجمالي للنفط ،بعدما كانت تنتج مليونين و560 ألف برميل من النفط يومياً في الربع الأخير من العام 2022.
رقم : 1057322
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