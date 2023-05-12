اطلالة لامين العام لحزب الله اليوم الجمعة

اسلام تايمز (لبنان) - يطلّ الأمين العام لـحزب الله السيّد حسن نصرالله, اليوم الجمعة، عند الساعة الخامسة عصرا وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد مصطفى بدر الدين في منطقة الحدث جنوب بيروت.