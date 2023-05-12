الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 أيار 2023 ساعة 12:12

لليوم الرابع على العدوان.. سلسلة غارات جوية على قطاع غزة فجرا

لليوم الرابع على العدوان.. سلسلة غارات جوية على قطاع غزة فجرا
وحسب مصادر فأن طائرات الاحتلال أغارت على أراضي زراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضا فارغة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف أن القصف خلّف أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا منهم 6 أطفال و3 سيدات، ونحو 100 جريح بعضهم في حالة الخطر، منهم 32 طفلا و17 سيدة.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر، خلال عدوانها المتواصل على القطاع، عددا من منازل المواطنين، مُسببة دمارا كليا وجزئيا في وحدات سكنية.

كذلك، تواصل قوات الاحتلال إغلاق معابر غزة، ما ينذر بنفاد المخزون المتوفر لحاجات المواطنين من المواد الغذائية والمواد الطبية، ومشتقات النفط.
رقم : 1057327
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"
الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
12 أيار 2023
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
12 أيار 2023
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
12 أيار 2023
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
12 أيار 2023
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
11 أيار 2023
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
سلسلة اجتماعات موسكو الرباعية في محطة وزراء الخارجية
11 أيار 2023
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... الکيان الإسرائيلي الخاسر الأكبر في التطورات الإقليمية
11 أيار 2023
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
هجوم نتنياهو الانتحاري على غزة.. خيار الحرب للتخلص من الأزمة؟
11 أيار 2023
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
"إسرائيل" في مستنقع الخلافات والأزمات
10 أيار 2023
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
10 أيار 2023
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
10 أيار 2023
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى
10 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
أمريكا وسياسة الانتقام من سوريا
الصواريخ الدقيقة... الشغل الشاغل لتل أبيب
أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية