طهران: اميركا أكبر بائع للأسلحة في العالم

وفي تغريدة له عبر صفحته الشخصية في تويتر عرض كنعاني ما نشره موقع "انترسبت" من مستندات واحداث يؤكد فيه الدور الامريكي الكبير في سوق الاسلحة العالمي .



وكتب كنعاني في تغريدته : وفقاً لمراجعة موقع "انترسبت فإنّه و منذ نهاية الحرب الباردة، كانت ومازالت أمريكا أكبر بائع أسلحة في العالم.



وتابع كنعاني: شكّلت امريكا حوالي 40٪ من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم في عام واحد، كما باعت أسلحة إلى 142 دولة ومنطقة في عام 2022.



واستطرد تغريدته مشيراً الى انه في السنة المالية الأولى لإدارة الرئيس الامريكي بايدن تم بيع أسلحة بقيمة 206 مليار دولار.



وتابع : بالاضافة الى ان امريكا باعت الأسلحة إلى 48 دولة على الأقل من بين 84 دولة وصفت بالحكومات الاستبدادية في العالم عام 2022.



وختم ناصر كنعاني بعبارة :" الرأي العام العالمي سيحكم بنفسه ، هل أمريكا تدافع عن الديمقراطيات والسلام العالمي ؟!"