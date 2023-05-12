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الجمعة 12 أيار 2023 ساعة 15:31

الأسطول الإيراني رقم 86 يجتاز المحيط الهادئ لأول مرة

الأسطول الإيراني رقم 86 يجتاز المحيط الهادئ لأول مرة
وفي اشارة الى مهمة أسطول بحرية جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (نداجا) رقم 86 وإرساله إلى جميع أنحاء العالم، أعلن الادميرال ايراني در عن قيام البحرية الإيرانية بفخر بأهم مهمة على الإطلاق على المسرح الدولي ولأول مرة في تاريخ إيران حيث تمكن أبناء الشعب الإيراني الشجعان وبإستخدام المعرفة والمعدات الحديثة من إرسال أسطول مكوّن من المدمرة الإيرانية المصنوعة محليّاً بالكامل "دنا" والتي اتت نتيجة جهود جميع الأكاديميين والعلماء الإيرانيين.

وأضاف الادميرال ايراني بأن هذا الأسطول حالياً لديه مهمة مرافقة ناقلات النفط في طريقها إلى خليج عدن.

وأشار الى أن هذا العمل العظيم والناجح قد تحقق بروح المسالمة والاعتماد على الوحدة الجماعية بين الايرانيين.

وأضاف الأدميرال إيراني ان الكثيرين حاولوا عرقلة هذه المهمة لكن لم يستطيعوا فعل اي شيء تجاه مهمة الأسطول البحري الإيراني لأنها تستند إلى القوانين الدولية الحالية.

كما وأعلن قائد القوة البحرية للجيش عن إجراء تدريبات مشتركة مع البحرية الروسية لأول مرة لافتا ان هذا المستوى من التعاون سيكون له تأثير أفضل وأوسع.

وفي إشارة الى أن توفر واستخدام القوة البحرية هو لضمان أمن دول المنطقة ، أكّد الأميرال إيراني على ضرورة مساندة دول المنطقة لبعضها، معزبا عن استعداد ايران لتبادل خبراتها البحرية مع الدول الشقيقة والصديقة ودول المنطقة لتأمين الامن واستقراره.
رقم : 1057343
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