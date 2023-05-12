الموريتانيون يستعدون لانتخاب برلمان جديد

وحسبما نقل مصدر, سيتوجه نحو 1.8 مليون موريتاني إلى صناديق الاقتراع يوم غدا السبت ، ويبدأ التصويت .



وامتازت الحملة الانتخابية التي استمرت لمدة 15 يوما، واختتمت بهدوء تام في أغلب الدوائر، وغياب للسجال بين الحملات الانتخابية .



وبلغ مجموع المسجلين على اللائحة الانتخابية، والذي يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 1.786.448 ناخبا، موزعين على 4.728 مكتب تصويت في كل ولايات البلاد، فيما توجد 46 منها خارج البلاد حيث تصوت الجاليات لاختيار ممثليهم في البرلمان.



وسينتخب الموريتانيون برلمانا جديدا من 176 عضوا، و13 مجلسا جهويا، و238 مجلسا بلديا.



ويتنافس على هذه المقاعد مترشحون من 25 حزبا سياسيا هم مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، حيث يمنع القانون الموريتاني الترشح من خارج الأحزاب.