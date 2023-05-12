سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال

وقالت السرايا في بيان لها إن "المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمعات لآليات وجنود العدو الصهيوني بقذائف من العيار الثقيل وتؤكد وجود إصابات دقيقة ومباشرة".