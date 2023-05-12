الجامعة العربية تدعو طرفي النزاع في السودان إلى احترام تعهدات إعلان جدة

وحسب مصادر رحبت الجامعة العربية في بيان، بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين في السودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق.



وشدد البيان على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقناً للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.



كما أشاد البيان بالجهد السعودي الأمريكي في هذا الإطار وكذلك استضافة المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات.



وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، أمس الخميس، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.



كما يلتزم طرفا الصراع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين؛ كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.



ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع/ في 15 أبريل / نيسان الماضي.