كيف تمكنت صواريخ المقاومة من نشر الرعب في الكيان؟

وفي هذا الصدد يرى قياديون في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الهدف الإسرائيلي من العدوان على غزة لم ولن يتحقق، وأن غيرت معادلة قواعد الاشتباك بغزة تل أبيب.



ويقول القياديون إن هدف كيان الاحتلال الإسرائيلي من شن العدوان على غزة هو ترميم قوة الردع الإسرائيلية المتآكلة بفعل المقاومة، وتغيير قواعد الاشتباك التي حصلت في وحدة الساحات ومعركة سيف القدس، مؤكدا أن العدوان على غزة رغم استشهاد قياديين في حركة الجهاد الإسلامي لم ولن يحقق أهداف" نتنياهو "من هذا العدوان، بل أن المقاومة غيرت معادلة قواعد الاشتباك بهذه المعركة بغزة تل أبيب حيث دكت صاروخا في تل أبيب خلف قتيل إسرائيلي وجرح سبعة آخرين.



ويوضح القياديون، أن رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو "، في العدوان الإجرامي على غزة حاول الهروب من مأزقه الداخلي في ائتلافه الحكومي، حيث اتهم بخواء الرد على وحدة ساحات المقاومة، وإرضاء حليفه ما يسمى بوزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير "الذي انتقده وامتنع الحضور في الكنيست، والرد على المعارضة التي اتهمته بضعف الرد وتآكل قوة الردع الإسرائيلية، ولحفظ ماء الوجه أمام تطور واتساع رقعة المقاومة بأشكالها المسلحة بالضفة الغربية وفي قلب المشروع الاستيطاني، مشيرين الى أن "نتنياهو" دخل حسابات خاسرة في عدوانه على غزة بعدما صواريخ المقاومة دكت في تل أبيب وباقي الاراضي المحتلة وبدأت الانتقادات تهل عليه.



في سياق متصل يقول خبراء استراتيجيون أن سر قوة المقاومة الفلسطينية في معركة "ثار الاحرار" وفي كل المعارك مع كيان الاحتلال الاسرائيلي هو الاحتضان الكامل من قبل الشارع الفلسطيني.



ويقول الخبراء إن غزة تعيش حالة من العزة والكرامة غير المسبوقة بعد أن دكت صواريخ المقاومة بصنع أياد فلسطينية وسط تل أبيب وباقي الأراضي المحتلة حيث انهارت أمامها القبة الحديدية ومقلاع داوود المجهزة بباتريوتأميركية وأدخلت الرعب في قلوب الصهاينة.



ويوضح الخبراء أن الشارع الفلسطيني يرى المقاومة هي المنفذ الوحيد بالعودة وتحرير كل الأراضي الفلسطينية.



وبدورهم يقول محللون سياسيون إن الشعب الفلسطيني في معركة ثار الأحرار أثبت أنه صاحب الأرض حيث خرج على الأسطح وهتف باسم المقاومة رغم العدوان الاسرائيلي الغاشم، بينما الإسرائيليون مع وزرائهم وجنودهم هربوا الى الملاجئ من صواريخ المقاومة مما يعطي أكبر برهانا على من هو المنتصر ومن هو المهزوم في هذه المعركة.



ويوضح المحللون السياسيون، أن "نتنياهو" أراد أن يحقق انتصارا زائفا عندما اغتال القياديين والمدنيين في غزة، مشيرا إلى أن نتنياهو هو من بدأ هذا العدوان الجبان على غزة لكن قرار إنهاءه هو بيد المقاومة، وان كل استجداه للتهدئة عبر الوسطاء لن ينفع حتى تحقق المقاومة أهدافها وهي تثبيت حالة الردع التي فرضتها.



من جانبهم يقول مختصون بالشؤون الاسرائيلية، إن معركة ثار الأحرار تسببت بتشقق في الجبهة الداخلية لكيان الاحتلال الاسرائيلي.



ويضيف، أن نتنياهو يستجدي وقف معركة ثار الأحرار لانه دخل في العدوان على غزة من أجل تحسن صورته امام المجتمع الصهيوني ولكن بعد ان استهدف المدنيين في قطاع غزة ودكت صواريخ المقاومة في الاراضي المحتلة اصبح هناك شقاق في الجبهة الداخلية وحتى الاعلام العبري بدأ بانتقاده.