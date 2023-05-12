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الجمعة 12 أيار 2023 ساعة 18:29

صنعاء.. وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لعملية ثأر الأحرار

صنعاء.. وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لعملية ثأر الأحرار
وأدان المشاركون في الوقفات، بشدة جرائم استهداف العدو الصهيوني الغاصب للأحياء والمنازل السكنية في قطاع غزة، والتي سقط على إثرها عشرات الشهداء معظمهم نساء وأطفال وإصابة آخرين.

وأشاروا إلى أن استمرار الاستهداف الإرهابي والإجرامي الذي ينتهجه العدو الصهيوني بحق أبناء فلسطين، بتواطؤ مجلس الأمن ودول الاستكبار بقيادة أمريكا وبريطانيا.

وأكد المشاركون، أن الشعب اليمني لا يمكن أن يكون متفرجاً بالرغم من أنه يواجه أعتى عدوان أمريكي صهيوني، ويعتبر قضية القدس وفلسطين القضية الكبرى والمركزية حتى تحقيق النصر وتحرير المقدسات الإسلامية من دنس الصهاينة المغتصبين.

وعبرت بيانات صادرة عن الوقفات، عن تعازيها لحركة الجهاد الإسلامي في استشهاد القادة جهاد غانم وخليل البهتيني وطارق عزالدين وعلي حسن غالي وأحمد أبو دقة، وكذا التعازي للشعب الفلسطيني في استشهاد الأطفال والنساء إثر قصف طائرات العدو الصهيوني.

وباركت البيانات رد المقاومة الفلسطينية والضربات الصاروخية باتجاه مواقع العدو الصهيوني وعملية "ثأر الأحرار" رداً على الجريمة الوحشية التي ارتكبها بحق قيادات في المقاومة وقصف الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وأكدت البيانات، تأييد الشعب اليمني لكافة الخيارات التي تتخذها قيادة المقاومة الفلسطينية لردع غطرسة وصلف العدو الصهيوني، حتى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه وأراضيه وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت بيانات الوقفات، علماء الأمة إلى فضح وكشف إجرام ووحشية العدو الصهيوني وتحصين الأمة من مخططاته ومؤامراته وأهدافه الشيطانية.

وأشادت بوحدة الموقف الفلسطيني الشعبي وحركات المقاومة الفلسطينية في الرد على العدو الصهيوني وردعه، باعتبارها خطوة مهمة للانتصار للقدس واستعادة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني المظلوم.

وجددت بيانات الوقفات التأكيد على الموقف المبدئي للشعب اليمني في مناصرة الشعب الفلسطيني لاستعادة كافة حقوقه المشروعة، داعية الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف مساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ودعمها بالمال والسلاح، ومقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية.
رقم : 1057387
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