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الجمعة 12 أيار 2023 ساعة 19:22

إيران مستعدة لنقل خبراتها التقنية إلى أعضاء البنك الإسلامي للتنمية

إيران مستعدة لنقل خبراتها التقنية إلى أعضاء البنك الإسلامي للتنمية
واعتبر خاندوزي، الذي زار مدينة جدة السعودية لحضور الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ، ان هذا الاجتماع من أفضل وأهم الفرص المتاحة للدول الأعضاء بحيث يوفّر فرصة للتعاون المشترك بينهم وقد تم وضع هذا الهدف على جدول أعمال الاجتماع.

وفي إشارة الى التقدم الذي أحرزته إيران في مجالات التكنولوجيا والقدرات الحيوية والنانو والصناعات الدوائية والمعدات الطبية وتصنيع معدات محطات الطاقة وتصنيع المحفزات لصناعة النفط، اكّد خاندوزي على ان إرادة ايران تتمثل في جعل هذه التطورات متاحة لاعضاء البنك الإسلامي للتنمية والدول الإسلامية.

ووصل وزير الاقتصاد الايراني سيد احسان خاندوزي على رأس وفد اقتصادي الى مطار جدة للمشاركة في اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية حيث كان في استقباله مسؤولين سعوديين ومدراء البنك الاسلامي للتنمية واعضاء القنصلية الايرانية.

وعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين والحضور في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية والقاء كلمة فيه تعد من بين أهم أهداف هذه الزيارة.

وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المملكة بعد الاتفاق الأخير مع هذا البلد.

ويرافق الوزير خاندوزي في هذه الزيارة النائب في مجلس الشورى الاسلامي السيد شمس الدين حسيني .
رقم : 1057390
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