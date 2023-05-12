'إعلان جدة'.. أول اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع

وبحسب الاتفاق فقد أكد الطرفان التزامهما بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، كما أعلنا التزامهما بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.



وفي هذا الصدد رأى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المحادثات والالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى متعهدا بعمل بلاده حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه .



من جانبها وكالة الأنباء السعودية أعلنت أن محادثات جدة ستتناول الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة مع المدنيين السودانيين ومن أسمتهم الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.



بدوره تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني وصف إعلان جدة بأنه خطوة أولى مهمة صوب إنهاء الحرب الدائرة في البلاد حاثا الطرفين على الالتزام به.



الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السودان فولكر بيرتس نقل عن أحد طرفي النزاع في السودان بأنهما يعتزمان البقاء ومواصلة محادثات وقف إطلاق النار.



وفي السياق دعت جامعة الدول العربية طرفي النزاع في السودان إلى احترام تعهدات 'إعلان جدة' وخاصة لجهة حماية المدنيين في السودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق.



وفيما أعلن بيان وزارة الخارجية الأميركية أن تدابير الاتفاق ستشمل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية.



ودوليا قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اشترط عدم نشر هويته إن الطرفين السودانيين متباعدان جدا وإن الانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار إلى وقف دائم للأعمال القتالية سيكون عملية طويلة.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 600 شخص قتلوا في السودان وأصيب أكثر من خمسة آلاف جراء القتال. وتسبب القتال في نزوح 700 ألف داخل البلاد ولجوء 150 ألفا خاردها.