زيلينسكي: تمت الموافقة على خمس حزم عقوبات جديدة

وأشار زيلينسكي: "تمت الموافقة على خمس حزم عقوبات، كنا نعدها بعناية شديدة هذه الأسابيع، كما تم إعدادها من طرف مجلس الأمن القومي والدفاع، ومجلس الوزراء، ومكتب الرئيس".



وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق، أنها حولت وللمرة الأولى ملايين الدولارات التي صادرتها من رجل الأعمال الروسي قنسطنطين مالوفييف، إلى صندوق إعادة إعمار أوكرانيا.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مصادرة أصول رجل الأعمال الروسي قنسطنطين مالوفييف، في الولايات المتحدة، "سطو صارخ"و"ممارسة واضحة لمصادرة الأموال الخاصة".