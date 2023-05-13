العدل الايرانية: العقوبات أحادية الجانب مثال لانتهاكات لحقوق الإنسان

وقال رحيمي ،في كلمته مساء الجمعة في الاجتماع العام لقمة سانت بطرسبرغ القانونية الحادية عشرة: إن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة على جمهورية إيران الإسلامية ودول أخرى هي مثال على انتهاكات حقوق الإنسان ، لأنه نتيجة لهذه العقوبات ، اصبحت عملية توفير الأدوية للمرضى تواجه مشاكل خطيرة.



وأضاف انه على الدول المستقلة والحرة أن تقدم شكاواها إلى محكمة العدل الدولية وسائر المراجع الدولية ضد الدول التي تفرض العقوبات.



وشرح وزير العدل ، الذي تحدث عن موضوع السيادة في القانون، اقتراحه الذي طرحه في اجتماع وزراء العدل المشاركين في اجتماع سانت بطرسبرغ بشأن تشكيل نادي الدول الخاضعة العقوبات.



وقال: إن هذا النادي يجب أن يتشكل حول محور وزارات العدل في الدول الاعضاء في إطار التعاون القانوني والقضائي بين الحكومات المتضررة من العقوبات الأحادية.