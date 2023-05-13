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السبت 13 أيار 2023 ساعة 08:39

الاحتلال يستهدف منزلًا لعائلة الشهيد بهاء أبو العطا شرق غزة

الاحتلال يستهدف منزلًا لعائلة الشهيد بهاء أبو العطا شرق غزة
وأفاد مصدر صجغي في مدينة غزة، ان "طائرة بدون طيار قصفت بصاروخين شقة في منزل مكون من خمسة طوابق، يعود لوالد الشهيد بهاء ابو العطا، أعقب ذلك تدميرها بالكامل بثلاثة صواريخ من طائرة حربية".

وأوضح المصدر أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

كما أسفرت الغارة عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق من حي الشجاعية، جراء تضرر شبكة نقل الكهرباء بفعل الغارة.

ويعد الشهيد أبو العطا أحد أبرز قادة سرايا القدس الذين اغتالته قوات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد زوجته وإصابة طفليه حينها.

وعلى الفور، ردت سرايا القدس بقصف المستوطنات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، اعترف حينها الاحتلال بأن الصواريخ شلت الحركة في ثلثي فلسطين المحتلة.

ويعد الشهيد بهاء أبو العطا من القادة الذين كان لهم دورٌ بارز في الإشراف على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها المقاومة ضد العدو "الإسرائيلي".

وأصبح الشهيد القائد مصنفاً لدى كيان الاحتلال كواحد من أبرز المطلوبين مؤخراً على مستوى الإقليم بأكمله، وليس على نطاق القطاع.
مصدر : وكالات
رقم : 1057487
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