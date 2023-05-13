بريطانيا ترسل صواريخ كروز لنظام كييف

وفي خطوة كبيرة في الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، قالت بريطانيا إنها ترسل صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز (ستورم شادو)، مما سيسمح لقوات كييف بضرب أهداف روسية في العمق خلف جبهة القتال.



وصرح وزير الدفاع بن والاس أمام البرلمان في لندن بأن الصواريخ “في طريقها الآن إلى الدولة أو موجودة بها فعلا”، مضيفا أن بريطانيا تزود أوكرانيا بهذه الأسلحة حتى تستخدمها داخل أراضيها.



وامتنعت دول غربية من بينها الولايات المتحدة في السابق عن تقديم أسلحة بعيدة المدى لكييف خوفا من إثارة انتقام روسي. وقال والاس إن بريطانيا درست المخاطر.

وهدد الكرملين في وقت سابق بأنه إذا قدمت بريطانيا هذه الصواريخ فسوف يتطلب ذلك “ردا مناسبا من جيشنا”.



بدورها أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي استعدادها لإدراج مجموعة فاغنر الروسية "المتهمة بارتكاب انتهاكات في أوكرانيا وإفريقيا"، على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية بحسب سلطات السويد.



وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لصحيفة “داغنس نيهتر” بأن “السويد مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لوضع فاغنر على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بمجرد توافر الشروط القانونية”.



سياسيا بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الاستعدادات لشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوم مضاد ومساهمة شركاء كييف فيه.



وأفاد المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية، أن بلينكين وكوليبا ناقشا "الاستعدادات الجارية للهجوم المضاد الأوكراني، ومن بينها مساهمة الشركاء الدوليين في نجاح الهجوم المضاد".

