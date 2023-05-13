الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 أيار 2023 ساعة 12:38

الضغط الشعبي يرغم السلطات علی الافراج عن عمران خان

الضغط الشعبي يرغم السلطات علی الافراج عن عمران خان
بعد يومين من الاعتقال، خرج عمران خان بكفالة مالية لمدة أسبوع، ليهدأ مع ذلك الشارع الباكستاني الذي لم يعرف الاستقرار منذ اعتقاله، وعقب مقتل العشرات واصابة المئات وتخريب الكثير من البنى التحتية نتيجة التظاهرات يبدو أن كلمة أنصار خان كانت الضاغط الأبرز لتحقيق ذلك.

وقال محمد علي وهو ناشط في حركة الانصاف:"أعتقد ان الحكومة قصدت القبض على عمران بهذه الهمجية من اجل الوصول الى هدفها وهو اشعال الشارع وبالرغم من خروج خان بكفالة غير انه هناك تخوف من اعلان حركة العدالة حركة ارهابية وذلك بعد الهجوم على مقر قوات الجيش بالاضافة الى الفوضى التي اندلعت".

يعتبر رئيس الوزراء السابق عمران خان الآن الأقوى بسبب ترسيخه لفكرة أنه محصنٌ بسبب أنصاره الذين لم يتركوه في السجن، يبدو أنه قد حاز على الدعم من قبل المؤسسة القضائية التي أصرت على إخراجه من السجن رغم إصرار الحكومة على اعتقاله، الأمر الذي يعكس الكثير.

وقال تشودري فهد وهو إعلامي باكستاني:"ما نشاهده اليوم ما هو الا محاولة اثبات القوة واعتقد بان خان قد استطاع اثبات وجوده ميدانيا وحتى اداريا فنفوذه القوي ما زال متواجدا في المؤسسات الحكومية وخاصة القضاء".

وبحسب متابعين، فإن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في اعتقال خان بهدف ابعاده عن الساحة وفرض رأيها بتاجيل الانتخابات، قد تعود عليها سلبياً بخسارة الانتخابات المقبلة لصالح حركة الانصاف وزعيمها خان بعد أن خرج ليؤجج أنصاره من جديد ولتكون الاجندة المقبلة العودة للحكم.

يشتد صراع الحكومة والمعارضة بعد اعتقال عمران خان الذي يعود للساحة أقوی بعد أن اثبت استماتة انصاره لأجله، فأي انعكاس لذلك علی الانتخابات المقبلة؟ هذا هو السؤال الأهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1057535
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
13 أيار 2023
انداهش الصهاينة من قوة المقاومة
انداهش الصهاينة من قوة المقاومة
13 أيار 2023
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
13 أيار 2023
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين
13 أيار 2023
الجامعة العربية تنبض بعودة سوريا.. ما مفرزات ذلك؟
الجامعة العربية تنبض بعودة سوريا.. ما مفرزات ذلك؟
13 أيار 2023
الموقف الغربي من الانتخابات التركية.. لماذا تريد أوروبا وأمريكا هزيمة أردوغان في الانتخابات
الموقف الغربي من الانتخابات التركية.. لماذا تريد أوروبا وأمريكا هزيمة أردوغان في الانتخابات
13 أيار 2023
الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"
الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"
12 أيار 2023
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
12 أيار 2023
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
12 أيار 2023
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
12 أيار 2023
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
12 أيار 2023
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
غريب آبادي: ملف اغتيال الشهيد سليماني لن يمر دون معاقبة الجناة
11 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين