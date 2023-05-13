حماس: الشعب الفلسطيني يدفع ضريبة حريته واستقلاله وكرامته

وأكد قاسم ،اليوم السبت، أن وقف هذا السلوك يكون بتصعيد أشكال المقاومة كافة وفي كل الساحات، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.



وبين أن الشعب الفلسطيني في كل الساحات يدفع ضريبة حريته واستقلاله وكرامته، وسيواصل طريقه مهما بلغت التضحيات، ولا خيار أمامه إلا مواصلة قتال الاحتلال.



واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرين، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، ومحاصرتها لأحد المنازل، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن فشل اعتقال أحد المطلوبين خلال العملية.



وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعرج (19 عاماً)، بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.



ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، منذ 5 أيام، ما أدى إلى استشهاد 33 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.