قائد البحرية الايرانية: أميركا عجزت عن منعنا من عبور قناة بنما

وفي حوار مع وكالة انباء "فارس" قال الاميرال ايراني ان هذه الدورية البحرية قطعت حتى الان 70 الف كيلومتر حول الارض وانها ستعود الى ايران في غضون ايام مشيرا الى ان القوات الفرنسية حاولت ايضا التضييق على السفن الايرانية لكنها تلقت ردا من البحرية الايرانية .



وشدد الادميرال ايراني خلال حواره مع وكالة انباء فارس انه لو تعرض الاميركيون للسفن الحربية الايرانية خلال هذه المهمة فان ردا مدمرا كان بانتظارهم .



وكان الادميرال ايراني قد اعلن في شهر سبتمبر 2022 ان المجموعة البحرية 86 التابعة للقوات البحرية للجيش الايراني ستبحر حول الارض وعرفت هذه المجموعة حينها ايضا بمجموعة 360 (درجة) وهذه كانت اول مهمة للابحار حول الكرة الارضية تقوم بها البحرية الايرانية ونفذتها البحرية الايرانية بنجاح رغم التحديات وسجلت انجازات عديدة.



واوضح الادميرال ايراني في هذا الحوار الخاص ان الاقتدار الناجم عن التواجد في اعالي البحار هو الذي يؤدي الى ايجاد الردع وهذا ما دفع بالمعنيين في ايران الى تكليف بحرية الجيش بهذه المهمة لاظهار الاقتدار وقوة الردع الموجودة لدى القوات المسلحة الايرانية بشكل اكبر من السابق.