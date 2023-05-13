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السبت 13 أيار 2023 ساعة 14:55

الادميرال تنكسيري: تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز "2000 كيلومتر"

الادميرال تنكسيري: تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز "2000 كيلومتر"
وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال الادميرال تنكسيري، لقد رأينا صواريخ كروز بمدى 2000 كم في سفينتي شهيد مهدوي وشهيد سليماني، وهي من إنتاجنا الخاص وتسمى "قدر 474".

وأضاف، تم تثبيت 12 صاروخ إطلاق عمودي من نوع "نواب" على سفينة سليماني و 4 على متن سفينة ذو الفقار ، وسيزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ.

وتابع، صاروخ الدفاع الجوي "كوثر 200" بمدى 5-7 كم و "كوثر 222" بمدى 17 كم مثبت على سفينتي عاشوراء وذوالفقار.

وأردف قائلا، تم إنشاء مدرج بطول 180 مترا على سفينة الشهيد بهمن باقري ، وتضم هذه السفينة أيضا أسطولا من قاذفات صواريخ ذو الفقار وعاشوراء.

وأضاف، في طراز "الشهيد سليماني" هذا العام، سيتم الكشف عن 4 سفن تحمل أسماء الشهيد "صياد شيرازي" والشهيد "حسن باقري" والشهيد المجاهد "أبو مهدي المهندس" والشهيد "رئيس علي دلواري".

وأشار الادميرال تنكسيري إلى التواجد في المحيطات، وقال، جرى مؤخرا تعويم سفينة الشهيد مهدوي في خليج عدن، وتواجدت كل من سفينة الشهيد رودكي والشهيد سياوشي في خليج عدن 3 مرات.
رقم : 1057557
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