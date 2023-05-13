سوريا..أسماء الأسد تلتقي وفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العُمانية

وتركز اللقاء حول دور الوثائق الجوهري في كتابة التاريخ وحفظه حيث إن دورها لا يقتصر على ذلك فقط رغم أهميته البالغة فهي أيضاً وسيلة أساسية لإدارة الحاضر وتنظيمه، وهي جزء من صناعة المستقبل وامتلاكه.



ولفتت السيدة أسماء الأسد إلى الأهمية البالغة للتوثيق على مختلف الصعد للدولة والمجتمع معاً، فالوثيقة تمثّل رؤيتنا للأحداث والوقائع، وتمنحنا إمكانية إدارة المعرفة، وهي التي تصنع التفكير الجماعي المشترك حيال تلك الأحداث، وبغير الوثيقة تصبح الأحداث مجرد قصص تحكيها الأجيال دون أن تستفيد من دروسها وعِبَرها.



وأشارت السيدة الأولى في سوريا إلى أن الوثيقة تشكل أيضاً المرجعية الفكرية التي تحمي الهوية، وتصون الانتماء وخاصةً أن الحرب التي عاشتها سوريا على مدى 12 عاماً قد أثّرت كثيراً على الإنسان الذي يعيش ويمارس التراث اللامادي، إضافةً للضرر الذي لحق بالتراث المادي، ولذلك فإن توثيق هذا التراث يحميه من الزوال ليبقى مستمراً مع الأجيال جيلاً بعد آخر.



وخلال اللقاء عرض حمد بن محمد الضويّاني رئيس الوفد التجربة العُمانية في تنظيم الوثائق وإدارتها واستثمارها لتنظيم عمل المؤسسات وإدارة الدولة بمرونة أعلى وأداء مرجعي، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع سوريا في مشروع التوثيق وصون التراث.



حضر اللقاء الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.