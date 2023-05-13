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السبت 13 أيار 2023 ساعة 16:35

وزارة الصحة: تسجيل 89 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

وزارة الصحة: تسجيل 89 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت، انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفقا لمعايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 610 آلاف و 676 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و 363 ألفا و 557 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 4 وفيات من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 204 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 527 ألفا و149 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 527 ألفا و 587 لقاحا.
رقم : 1057571
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