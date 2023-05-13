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السبت 13 أيار 2023 ساعة 18:18
بالصورة| جنود الاحتلال ينبطحون أرضاً أثناء دوي صافرات الإنذار
رقم :
1057601
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