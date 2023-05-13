نواب أمريكيون يطالبون بايدن بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية

وقالت قناة “فوكس نيوز” إن الرسالة موقعة من 61 جمهوريا، وجاء فيها: “ندعوك إلى إجراء اختبار ذهني ونشر نتائجه للرأي العام، أو الامتناع عن محاولة إعادة انتخابك (رئيسا)”.



وأشارت الرسالة أيضا إلى أنه منذ أن أصبح بايدن رئيسا، أرسل الجمهوريون ثلاث رسائل بطلبات مماثلة، لكن تم تجاهلها جميعا.



وفي الوقت نفسه، أوضح النواب في الرسالة أنه على الرغم من حقيقة أن الرئيس الأمريكي خضع للفحص الجسدي في عامي 2021 و2023، فلا يوجد ما يشير إلى أنه قد عُرض عليه أي اختبارات مذهنية.



ويبلغ بايدن 80 عاما من العمر، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا ترشح لمنصب عام 2024 وفاز، فسيبلغ 86 في نهاية ولايته.



وقال الرئيس نفسه في وقت سابق إنه سيكون صادقا مع المواطنين الأمريكيين وسيعلن عن مشاكل صحية إذا كان يعاني منها.