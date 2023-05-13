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السبت 13 أيار 2023 ساعة 19:05

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 13-5-2023

أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 13-5-2023
وقالت مصادر ميدانية إن كيان الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل في جبالية وبيت حانون.

وأضافت، أن مؤسسات حقوقية في غزة تحضر لمؤتمر صحفي لاعلان حجم المأساة التي يتعرض لها القطاع، وان طفلة فلسطينية ستلقي كلمة خلال هذا المؤتمر تتحدث فيها عن الوضع الإنساني وأوضاع الأطفال في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الكهرباء ستنقطع يوم الإثنين في قطاع غزة إذا لم يتم إدخال كميات كافية من الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في القطاع.

وأوضحت أن الدفاع المدني في القطاع أعلن عن عدم استطاعته مواكبة الاحداث، حيث إن هناك نقصا في المعدات اللازمة لمساعدة الناس أثناء تعمير بيوتهم أو إجلاءهم من المناطق المستهدفة.

وقالت إن هناك مركزا للإسعاف تضرر في جنوب قطاع غزة بسبب قصف مبنى قريب منه، وإن المستشفيات تعاني نقصا في المعتادات الطبية.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية باستهدافه بيوت الآمنين، وقتله عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء. 

وقال الناطق باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع اليوم السبت: "إنّ الصمت الإقليمي والدولي وسياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها شجع الاحتلال الصهيوني على التمادي في عدوانه وتصعيد جرائمه بحقّ شعبنا، وهو ما يتطلّب تحركًا سريعًا لوقف تغوُّل الاحتلال".

وشدّد على أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في حالة دفاع عن النفس وصد للعدوان الصهيوني، ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وأكد القانوع أنّ الغرفة المشتركة ستُواصل مواجهة عدوان الاحتلال والتصدي لجرائمه بكلّ بسالة وإباء، وليس أمام الاحتلال إلا وقف عدوانه الفاشي بحقّ الشعب الفلسطيني.

وردا على العدوان الصهيوني أطلقت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم السبت، قرابة 100 صاروخ دفعة واعدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقال مصدر مطلع إن عدة رشقات صاروخية كبيرة وثقيلة انطلقت ظهر اليوم من مناطق متفرقة في قطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في حين حاولت منظومة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال اعتراضها.

وقالت مصادر عبرية إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "أسدود"، "نتسان"، و"مفطاحيم"، "افشالوم"، و"ديكل".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية عدوانا على غزة، أسفر عن اسشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب".
رقم : 1057612
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