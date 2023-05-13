السعودية بدات بإصدار التأشيرات الإلكترونية للحجاج الإيرانيين

ويتوجه هذا العام 87 الف و550 شخصًا من ايران إلى الحج هذا العام ، وسيغادر جميع الحجاج إلى المملكة العربية السعودية عبر 21 محطة طيران ابتداء من 24 مايو ايار وعلى مدى شهر . وفي السنوات الأخيرة ، كان السعوديون يصدرون تأشيرات حجاج بيت الله الحرام إلكترونيًا بعد تلقيهم تكلفة هذه الرحلة الروحية.



تا خدمات مشاعر مقدسه و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد سازمان حج و زیارت در بخش‌های تغذیه و تدارکات، پس از ثبت در سامانه تعیین شده تحت پوشش وزارت حج و عمره، به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.



واشار غلام رضا رضائي ، نائب مدير شؤون الحج والعمرة بمنظمة الحج والزيارات ، في تصريح لفارس ، إلى أن إصدار التأشيرات الإلكترونية الأولى للحج هذا العام قد بدأ اليوم. وقال المسؤولون التنفيذيون والحجاج في ايران : إن عملية إصدار التأشيرات تتم وفق معايير وأنظمة حج الدولة المضيفة ، بعد تحديد نوع وجودة جميع الخدمات التي يطلبها الحجاج في الديار المقدسة ، من سيارات وشركات الأطراف المتعاقدة والفنادق التي يستخدمها الحجاج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى خدمات المشاعر المقدسة وكذلك الشركات المتعاقدة مع منظمة الحج .