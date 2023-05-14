قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب

ورافق سماحة قائد الثورة في هذه الزيارة التفقدية لمعرض الكتاب، كل من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي، مساعد الوزير للشؤون الثقافية ياسر احمدوند، رئيس المكتبة الوطنية علي رضا مختاربور، المتحدث بأسم معرض الكتاب والمدير التنفيذي لبيت الكتاب والاداب الايرانية علي رمضاني، وتحدث سماحته مع ممثلي دور النشر، وحل ضيفا لعدة دقائق في جناح مجمع ناشري الثورة الاسلامية.



يذكر ان آخر مرة زار فيها قائد الثورة المعرض الدولي للكتاب كان في ايار/مايو 2019 قبل جائحة كورونا.



ويستمر معرض طهران الدولي الرابع والثلاثون للكتاب ، والذي بدأ في 10 ايار/ مايو حتى 20 من الشهر الجاري.



يذكر ان طاجيكستان الدولة الناطقة باللغة الفارسية حلت ضيفا خاصا في الدورة الـ 34 لمعرض طهران الدولي للكتاب.