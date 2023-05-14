الصفحة الرئيسية
0
الأحد 14 أيار 2023 ساعة 13:51

قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب

قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
ورافق سماحة قائد الثورة في هذه الزيارة التفقدية لمعرض الكتاب، كل من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي، مساعد الوزير للشؤون الثقافية ياسر احمدوند، رئيس المكتبة الوطنية علي رضا مختاربور، المتحدث بأسم معرض الكتاب والمدير التنفيذي لبيت الكتاب والاداب الايرانية علي رمضاني، وتحدث سماحته مع ممثلي دور النشر، وحل ضيفا لعدة دقائق في جناح مجمع ناشري الثورة الاسلامية.

يذكر ان آخر مرة زار فيها قائد الثورة المعرض الدولي للكتاب كان في ايار/مايو 2019 قبل جائحة كورونا.

ويستمر معرض طهران الدولي الرابع والثلاثون للكتاب ، والذي بدأ في 10 ايار/ مايو حتى 20 من الشهر الجاري.

يذكر ان طاجيكستان الدولة الناطقة باللغة الفارسية حلت ضيفا خاصا في الدورة الـ 34 لمعرض طهران الدولي للكتاب.
رقم : 1057741
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
13 أيار 2023
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
13 أيار 2023
انداهش الصهاينة من قوة المقاومة
انداهش الصهاينة من قوة المقاومة
13 أيار 2023
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
13 أيار 2023
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين
13 أيار 2023
الجامعة العربية تنبض بعودة سوريا.. ما مفرزات ذلك؟
الجامعة العربية تنبض بعودة سوريا.. ما مفرزات ذلك؟
13 أيار 2023
الموقف الغربي من الانتخابات التركية.. لماذا تريد أوروبا وأمريكا هزيمة أردوغان في الانتخابات
الموقف الغربي من الانتخابات التركية.. لماذا تريد أوروبا وأمريكا هزيمة أردوغان في الانتخابات
13 أيار 2023
الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"
الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"
12 أيار 2023
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
انتهاكات الاحتلال متواصلة: غارات ليلية و10 شهداء بغزة والضفة
12 أيار 2023
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
البحرين... السجناء السياسيون لا يزالون في عذاب
12 أيار 2023
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
اندلاع جولة جديدة من الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين
12 أيار 2023
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية
12 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين