لبنان يحيي صمود المقاومة في غزة العزة

كما توجه بالعزاء للإخوة في حركة الجهاد الإسلامي باستشهاد ثلة من المجاهدين والقادة الأبرار.



و بيان اليوم الأحد صدر بعد اجتماع الأحزاب اعتبروا أن المواجهة البطولية التي سطرها المجاهدون هي خطوة على طريق تحرير فلسطين، كل فلسطين، فالانتصارات تراكم خبرات وإنجازات وصولا إلى دحر الاحتلال وزوال الكيان الصهيوني الغاصب الموقت الذي بالغ في الآثام والجرائم، وما تزامن هذه المواجهة البطولية مع ذكرى النكبة إلا تأكيد على فقدان الاحتلال لأي شرعية وجود واستمرار وعلى قرب زواله وعودة فلسطين لأهلها الأحرار أباة الضيم على مدى العصور والدهور.



وشدد المجتمعون على ضرورة اجتماع المجلس النيابي اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية، تمهيدا لانتظام عمل مؤسسات الدولة، لإيجاد حلول فعلية للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تفاقمت وبات يعاني منها عموم الشعب، فكل تأخير في انتظام عمل المؤسسات مساهمة في تعميق أزمات اللبنانيين الذين بات الكثير منهم تحت خط الفقر والعوز.



وفي سياق متصل اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير في لبنان، النائب قاسم هاشم، الاستمرار في ظلم الفلسطينيين سيترك الابواب مفتوحة على الارهاب، وهذا ما يتحمله الداعمون لنهج العدوان والارهاب في هذا العالم.



وفي تصريح صحفي في ذكرى نكبة فلسطين، قال إن مرور 75 عاما على اغتصاب فلسطين لا يمنح شرعية للاحتلال، وسيبقى الكيان الصهيوني خارجا على القوانين والقرارات والمواثيق الدولية ومحتلا لفلسطين والاراضي العربية في لبنان والجولان وممارساته الهمجية اليومية بحق الشعب الفلسطيني،



كل ذلك يؤكد الطبيعة العدوانية لهذا العدو الذي قام باغتصاب ارض شعب عانى ومازال من ظلم وحرمان يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي ومنظماته الدولية التي غضت الطرف وتعاطى بمعايير مزدوجة مع العدو "الاسرائيلي"، وهذا ما سمح له بالتفلت من كل الضوابط.



وسأل ماذا فعل العرب والمسلمون وأحرار هذا العالم من أجل فلسطين اذ لم تنفع البيانات والادانات، ولا بد من خطوات تنفيذية تساهم في وضع حد لارتكابات الكيان الاسرائيلي، وأولى الخطوات قطع العلاقات التطبيعية مباشرة والضغط على دول العالم لاتخاذ توجهات واضحة من العدوانية التي يتعرض لها الفلسطينيون والعمل على اعطاء الشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته على ارضه، وهذا ما يساهم في ارساء قواعد الامن والسلم الدوليين.



ويحيي الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده الذكرى 75 غدا الاثنين للنكبة الفلسطينية، والتي كانت بدايتها مايو 1948 و أن النكبة عام 1948 تمثلت باحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 تجمعاً سكانياً، وطرد وتشريد حوالي 85 بالمئة، من السكان الفلسطينيين، للدول المجاورة لفلسطين، وبعض الدول الأجنبية.