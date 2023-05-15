الاحتلال يعتقل أسيرا محررا بمخيم طولكرم

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر مهراج إبراهيم شحادة (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.



وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم في ساعات الصباح الأولى، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ونشرت قناصتها على أسطحها.



يشار إلى أن المحرر شحادة اعتُقل في 29 نيسان 2001 بعد إصابته برصاصة في الرئة في حينه، وحُكم عليه بالسجن 30 عاما خُفّضت إلى 15.



من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة سعير شمال شرق الخليل، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامي رائد جرادات (18 عاما) من بلدة سعير، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.