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الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 10:59

الخارجية الإيرانية تعلق على الانتخابات التركية

الخارجية الإيرانية تعلق على الانتخابات التركية
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية قال في تصريح له إن نسبة المشاركة الكبيرة للشعب التركي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد وإجراءها بنجاح دليل على انتصار الديمقراطية في هذا البلد المسلم الجار.

وأضاف، نهنئ الشعب ومنظمي الانتخابات والقادة والأحزاب السياسية في تركيا بهذا الفوز ونتمنى لهم الأفضل.

وأفادت اللجنة العليا للانتخابات التركية بالنتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات حيث حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.40٪، وكيليتشدار أوغلو على 44.96٪.

وقال أحمد ينر، رئيس المفوضية العليا للانتخابات التركية، "بشكل عام، تم فتح 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. ولم يتم فتح 27 صندوق اقتراع. أما بالنسبة للتصويت الخارجي، فقد تم فتح 84٪ من صناديق الاقتراع، ولم يتم فتح أكثر من 1500 صندوق اقتراع".

وقال ينر للصحفيين "ونتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (يتزامن مع توقيت موسكو)، 49.4٪ لأردوغان، و44.96٪ لكيليشدار أوغلو، و 5.2٪ لأوغان".

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

إلى ذلك أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل. مع حلول الساعة 17:00 عصر أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.
رقم : 1057917
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