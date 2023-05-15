اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في السعودية بمشاركة وفد من سوريا

وفي بداية الاجتماع التحضيري سلم الجانب الجزائري الذي كان يترأس اجتماعات القمة السابقة إلى الجانب السعودي، المسؤول عن ترؤس اجتماعات القمة الحالية قبل أن يرحب بالوفد السوري ويهنئ دمشق على استئناف نشاطها في اجتماعات مؤسسات الجامعة العربية.



بدوره قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال الاجتماع: نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة ونتطلع إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة شعوبنا، مضيفا إننا حريصون على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتنفيذ القرارات التي ستصدر عن القمة وستنعكس إيجاباً على بلداننا وشعوبنا .



من جهته قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة وبمشاركة وفدها في الاجتماع وستقوم الأمانة العامة بالتنسيق معه وإطلاعه على جميع مستجدات العمل العربي المشترك.



ويترأس الوفد السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، ويضم الوفد معاونة وزير الاقتصاد للشؤون الدولية رانيا أحمد ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السفير رياض عباس ومدير العلاقات الدولية أنس البقاعي ومن مكتب وزير الخارجية المستشار إحسان رمان.