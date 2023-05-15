“جبهة العمل” هنأ الشعب الفلسطيني ومقاومته: جولة جديدة من جولات العز في غزة

وقالت الجبهة “استطاعت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وغرفة العمليات المشتركة من كسر شوكة العدو وعنجهيته المتصلفة، بعد أن أمطرت ما يُسمى بمستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب بمئات الصواريخ بعيدة المدى”.



وأشارت الجبهة إلى أن “محاولة نتنياهو تصدير أزمته الداخلية المتزايدة في عدوانه على غزة فشلت وعجز وحكومته عن تحقيق أهدافه”، واكدت أن “المقاومة وحركة الجهاد الاسلامي تحديداً ورغم فقدانها شهداء وقادة في هذا العدوان استطاعت فرض شروطها وإذعان العدو لها الذي استجدى القريب والبعيد لوقف إطلاق النار، ووقف الضربات الصاروخية الموجعة التي أصابته في الصميم”.