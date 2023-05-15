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الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 16:30

الصحة الايرانية: تسجيل 101 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 101 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 610 آلاف و 853 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 63 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 363 ألفا و 916 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 359 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل حالتي وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 214 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 546 ألفا و 448 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 528 ألفا و 509 لقاحات.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك 7 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 106 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 335 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1057959
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