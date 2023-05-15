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الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 16:43

ايران والامارات تؤكدان على تطوير العلاقات في مجال النقل

ايران والامارات تؤكدان على تطوير العلاقات في مجال النقل
وقال بذرباش خلال هذا اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين على هامش مؤتمر الشرق الاوسط للسكك الحديدية 2023 في ابوظبي: تسعى إيران لتنمية العلاقات مع الإمارات في مختلف قطاعات النقل وترحب بالمستثمرين للمشاركة في مشاريع النقل.

واضاف رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية الإماراتية المشتركة: إن اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين لم تنعقد منذ بعض الوقت ، ومن الضروري عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة أخرى لبحث مختلف المواضيع المتعلقة بالنقل.

كما أكد وزير الطرق الايراني خلال المحادثات على توقيع وثيقة استراتيجية بين البلدين.

من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن ارتياحه لحضور وزير الطرق واعمار المدن الايراني والوفد المرافق له، وقال: أن إيران لها موقع جغرافي جيد ومكانة استراتيجية ومميزة في ممر "شمال –جنوب".

كما التقى وزير الطرق الايراني مع وزير النقل والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للسكك الحديدية لعام 2023 في أبو ظبي.

وفي هذه المحادثات الثنائية ، اشار الجانبان ، إلى التفاهمات السابقة ، واكدا على إزالة العوائق أمام توسيع العلاقات بين البلدين.

وبحث الوزيران الايراني والقطري في هذا الاجتماع مسالة تنمية علاقات النقل وخاصة في المجال البحري.

وأعرب السليطي عن ارتياحه للاجتماع والتباحث مع بذرباش، ودعا إلى استئناف المحادثات في الأشهر المقبلة.

وكان وزير الطرق واعمار المدن الايراني قد وصل إلى أبوظبي اليوم كرئيس للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بدعوة من نظيره الإماراتي.
رقم : 1057961
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