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الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 18:17

الأدميرال إيراني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين ايران وروسيا والصين

الأدميرال إيراني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين ايران وروسيا والصين
وخلال لقائه في طهران قائد القوة البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يومينوف، ثمّن الأدميرال الإيراني تعاون البحرية الروسية في تنفيذ مسابقات جيوش العالم وتنفيذ المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا.

واضاف: إن حضور الأسطول البحري الروسي في المناورات الثلاث المشتركة بين إيران والصين وروسيا كان قيما للغاية ، خاصة التواجد في المناورات الأخيرة احتوى على رسالة مهمة لعدونا المشترك.

وصرح قائد البحرية أن العدو يحاول إشغال إيران والصين وروسيا حتى لا يكون لنا التعاون اللازم ، واضاف: رغم هذه المحاولات، ولكن بحمد الله ، لدينا تعاون وتدابير ، وهو أمر ضروري وينبغي تعزيز هذا التواصل والتعاون بشكل أكبر.

واكد الأدميرال الإيراني على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة ، والمزيد من التفاعل في مختلف القطاعات ، لا سيما في مجال التدريب والتكنولوجيا وغير ذلك.

من جانبه أعرب قائد القوة البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يومينوف أيضًا عن ارتياحه للقاء قائد البحرية الإيرانية الإيرانية وقال: آمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى دفع العلاقات البحرية بين البلدين إلى الأمام.

وأضاف: قرار إجراء بعض مسابقات جيوش العالم في إيران كان قرارًا صائبًا ومن الضروري زيادة جهودنا في هذا المجال.

وشدد قائد البحرية الروسية على أهمية العلاقة بين أساطيل البلدين والتعاون الجيد بين القوتين، وقال: لا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة ، ولكن يجب علينا تحسين علاقاتنا يوما بعد يوم.

ورحب الأدميرال يومينوف بالمقترحات التي قدمها الأدميرال إيراني وقال: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق ثنائي حول هذه الأمور في أقرب وقت ممكن وتنفيذها. نحن على يقين من أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

ودعا قائد البحرية الروسية الأدميرال ايراني لحضور عرض الذكرى السنوية للبحرية الروسية في سانت بطرسبرغ وتفقد الوحدات البحرية لهذا البلد.
رقم : 1057963
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