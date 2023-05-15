الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 18:43

المعارضة الموريتانية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات

المعارضة الموريتانية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات
واعتبرت أحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي أن "اللجنة المستقلة للانتخابات وطواقمها بمختلف مستوياتها فشلت في مهمتها الوطنية فشلا كاملا"، معلنة تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وحملت الأحزاب المعارضة السلطات واللجنة الوطنية للانتخابات ما حصل من خروقات وتلاعب، مؤكدة أنه سيكون لها الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وما قد يترتب عليها من تداعيات.

وذكرت أنه من بين الخروقات التي تم تسجيلها "تأخر العديد من المكاتب في فتح أبوابها حتى منتصف النهار وما بعده، وعدم حصول مكاتب أخرى على أوراق التصويت لساعات، فتح مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني (الساعة 19:00) بتوجيهات عبر الواتساب من بعض السياسيين القياديين في حملة حزب الإنصاف، وبإشراف وأوامر مباشرة من ولاة الولايات الذين لا يُتصور قيامهم بذلك دون توجيه من وزارة الداخلية".

وأفادت بأن "السلطات الإدارية ورؤساء المكاتب قاموا بطرد ممثلي أحزابنا الذين اعترضوا على التمديد غير القانوني وعلى التصويت تحت جنح الظلام في تلك المكاتب"، مضيفة: "في مقاطعة بوتلميت كانت الفوضى والتزوير أظهر وأكبر من التوصيف. فقد تأخرت المكاتب وتآمر ممثل اللجنة المستقلة للانتخابات ورؤساء مكاتب كثيرة مع السلطات والفاعلين السياسيين المنتمين لحزب الحكومة من أجل تزوير إرادة الشعب وطرد الشهود على ذلك وهم ممثلو أحزاب المعارضة الديمقراطية".
رقم : 1057971
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
15 أيار 2023
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
15 أيار 2023
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
15 أيار 2023
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
15 أيار 2023
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
15 أيار 2023
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
14 أيار 2023
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
14 أيار 2023
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
13 أيار 2023
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
13 أيار 2023
انداهش الصهاينة من قوة المقاومة
انداهش الصهاينة من قوة المقاومة
13 أيار 2023
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
13 أيار 2023
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين
13 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟