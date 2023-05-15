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الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 18:46

سقوط طائرتين اسرائيليتين في الاراضي المحتلة

سقوط طائرتين اسرائيليتين في الاراضي المحتلة
وهرعت طواقم الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، وأفادت بأنها حاولت تخليص شخصين من داخل الطائرة المحطمة وهما بحالة خطيرة، فيما كان أحدهما فاقدا للوعي، لتعلن لاحقا وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنها تلقت بلاغًا من سلطة المطارات حول طيار أبلغ عن هبوط اضطراري، وبعد ذلك انقطع الاتصال به.

وأضافت أنها أجرت مسحا في المكان بواسطة طائرة مروحية تابعة للوحدة الجوية في الشرطة بمشاركة طائرة هليكوبتر تابعة للطواقم الطبية.

وعثرت الشرطة على الطائرة الخفيفة متحطمة في منطقة مفتوحة تقع بين طوبة الزنغرية وإيليفيلت، شمال بحيرة طبيرية.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في طولكرم، خلال اقتحام مخيم طولكرم صباحاً.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في طولكرم سقطت طائرة مسيرة من نوع (راكب السماء)".

وزعم: "لا يوجد خوف من تسرب للمعلومات، ويجري التحقيق في الحادث".
رقم : 1057974
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