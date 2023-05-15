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الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 18:48

الاتحاد الأوروبي يرفع توقعات التضخم في منطقة اليورو

الاتحاد الأوروبي يرفع توقعات التضخم في منطقة اليورو
وقال الاتحاد الأوروبي في تقرير بعنوان “التوقعات الاقتصادية لربيع 2023: نظرة مستقبلية محسنة وسط تحديات مستمرة”: يواصل الاقتصاد الأوروبي إظهار المرونة في سياق عالمي مليء بالتحديات. دعم انخفاض أسعار الطاقة وتخفيف قيود العرض وسوق العمل القوي  أدى إلى دعم النمو المعتدل في الربع الأول من عام 2023، مما أدى إلى تبديد المخاوف من حدوث ركود”.

وتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي 1.0٪ في عام 2023 (0.8٪ في توقعات الشتاء المؤقتة) و1.7٪ في عام 2024 (1.6٪ في الشتاء)، مبينا أنه على خلفية ضغوط الأسعار الأساسية، تم تعديل التوقع المتعلق بالتضخم في منطقة اليورو ليرتفع إلى 5.8٪ في عام 2023 و2.8٪ في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أنه بعد أن بلغ التضخم ذروته في عام 2022، استمر التضخم الرئيسي في الانخفاض في الربع الأول من عام 2023 وسط تباطؤ حاد في أسعار الطاقة. ومع ذلك، فقد ثبت أن التضخم الأساسي (التضخم الرئيسي باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة) أكثر ثباتا. وقد وصل في آذار/مارس إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 7.6٪، ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​تدريجيا.

وأضاف “من المقرر أن يبلغ معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو في عام 2023 6.1٪، قبل أن ينخفض ​​إلى 3.2٪ في عام 2024 ، ليبقى فوق معدل التضخم الرئيسي في كلا العامين المتوقعين”.
رقم : 1057975
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