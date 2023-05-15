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الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 18:56

النكبة الفلسطينية.. نكبة تأبى الإندثار

النكبة الفلسطينية.. نكبة تأبى الإندثار
يوم النكبة عندما ضاعت فلسطين وسقط العرب، في اليوم التالي غداة انسحاب بريطانيا واعلان اليهود قيام دولتهم في فلسطين المحتلة عام ثمانية واربعين من القرن المنصرم، تحركت جيوش من مصر و الأردن و سوريا و لبنان و العراق مع مقاتلين عرب آخرين وفلسطينيين، وبدءت حرب شاملة ضد الكيان الصهيوني.

في هذه الحرب استشهد اكثر من خمسة عشر الف فلسطيني وعربي ونفذ الصهاينة عشرات المجازر بحق الفلسطينيين، قرابة ستمئة قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقيا ودمرت بالكامل وهجر أكثر من سبعمائة وثمانين الف فلسطيني.

وغداة حرب النكبة، حصل الاحتلال على ما يشبه المشروعية من الدول الغربية، وسرعان ما زاد من وتيرة مجازره ووحشيتها، ليرتكب في ظرف ستة أشهر فقط، من مايو أيار عام ثمانية واربعين وحتى آخر ذلك العام المشؤوم، نحو اربعين مجزرة، لم يتخللها فقط قصف وقتل، بل شهدت أبشع أنواع التعذيب.

وشكلت النكبة، التي وقعت ، تحت نظر ودعم الغرب، أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين، وهي نكبة مازالت مستمرة حتى اليوم، فالتطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يجري ايضا على قدم وساق، تحت نظر ودعم الغرب ايضا.

العصابات الصهيونية، وبعد ان سيطرت، وبدعم من المستعمر البريطاني، على 78% من مساحة فلسطين التاريخية، اعلنت قيام دولتها في مثل هذا اليوم قبل 75 عاما، تنفيذا لوعد بلفور المزعوم عام 1917 ، والدور الذي قام فيه الغرب وفي مقدمته بريطانيا وامريكا وفرنسا، في استصدار قرار التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947.

وخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات وكذلك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات حاشدة رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأخرى رسم عليها مفتاح العودة.

 
رقم : 1057977
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