الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 أيار 2023 ساعة 22:00

الموارد المائية العراقية: التدفقات من تركيا انحسرت مجددا والصيف سيكون صعبا

الموارد المائية العراقية: التدفقات من تركيا انحسرت مجددا والصيف سيكون صعبا
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة خالد شمال قوله إن "فصل الصيف سيكون صعبا ومحط جهود استثنائية تبذلها الوزارة لتأمين المياه لاحتياجات كافة سواء كانت مياه الشرب او الاحتياجات المنزلية او الصناعية او الصحية والبيئية فضلا عن المياه المخصصة للزراعة وإنعاش الأهوار...".

وأضاف، أن "العراق استنزف الخزين المائي بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الشحة والوزارة الحالية استطاعت خلال مدة 6 أشهر من عمرها زيادة الخزين الاستراتيجي بنسبة 35٪ عما كان عليه في بداية الموسم الشتوي الحالي".

وأكد أن "أيام الصيف ستكون صعبة وكوادر وزارة الموارد ستطبق نظاما صارما وعادلا لتوزيع المياه يعتمد على نظام المناوبة مع استمرار حملة إزالة التجاوزات".

وتابع أن "هذه الجهود من الممكن أن تؤمن مياه الشرب وسقي البساتين والمساحات الخضراء والمثمرة "، مبينا أنه "من المتوقع ان تكون الخطة الزراعية للموسم الصيفي المقبل محدودة وستركز على زراعة الخضراوات وبعض أنواع من المحاصيل وستعمل من أجل الحفاظ على المساحات المثمرة والبساتين والمساحات الخضراء".

وأشار إلى أن "الجانب التركي عاد لتقليل المياه المتدفقة بعد مدة شهر من زيادة كمياتها، وتراجعت من 500 م3 في الثانية إلى 278.
رقم : 1058013
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
15 أيار 2023
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
15 أيار 2023
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
15 أيار 2023
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
15 أيار 2023
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
15 أيار 2023
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
14 أيار 2023
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
14 أيار 2023
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
13 أيار 2023
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني
13 أيار 2023
انداهش الصهاينة من قوة المقاومة
انداهش الصهاينة من قوة المقاومة
13 أيار 2023
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
ليلة صعبة على الصهاينة ... أزيز صواريخ المقاومة يطرق آذان المستوطنين
13 أيار 2023
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين
مشروع وصل الخليج العربي بشبه القارة الهندية .. استراتيجية أمريكا لمواجهة نفوذ الصين
13 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟