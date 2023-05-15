وزير الداخلية : نتطلع الى مشاركة تزيد على 60٪ في الانتخابات

وصرح أحمد وحيدي ، مساء اليوم الاثنين ، في تجمع محافظي البلاد ، أن أهم موضوع لهذا العام هو إجراء الانتخابات في الثاني من مارس المقبل ، وأضاف: "يحاول الأعداء منذ فترة طويلة بث الياس في نفوس الناس من خلال إظهار عدم كفاءة الحكومة والبرلمان للحد من المشاركة في الانتخابات ".



وأشار وزير الداخلية إلى أن هناك تضخمًا في البلاد ، ولكن كل مشاكلنا ليست فقط التضخم ، والعدو يحاول تضخيم هذه المشكلة ، وشدد وزير الداخلية: بالنظر إلى الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة في هذه الفترة القصيرة فان مثل هذا العمل من قبل الأعداء هو اضطهاد كبير للحكومة والبرلمان.



ولفت وحيدي إلى بعض الجهود المستقبلية للأعداء في هذا الصدد وبهدف إجراء عمليات نفسية في الداخل وقال: يجب علينا جميعًا أن نرصد أفعال وتحركات الأعداء حتى نتمكن من التواجد في المشهد بقوة.



واعتبر وزير الداخلية ان تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة مشاكلهم وحلها ، بأنه واجب أصيل على جميع المسؤولين ، لا سيما سلطات المحافظات ، وقال: في هذا الصدد ، من الضروري للمحافظات والنواحي اتخاذ إجراءات مع خطة أوسع لحل المشاكل وصولا الى تسوية مشاكل الناس على وجه السرعة .