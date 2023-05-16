الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 09:08

الأمم المتحدة تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية للمرة الأولى

الأمم المتحدة تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية للمرة الأولى
وفي 29 من تشرين الثاني2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتا مقابل 30 معارضا في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة.

ويرى الفلسطينيون قرار الأمم المتحدة اعترافا بالنكبة، في حين تعارض الكيان الصهيوني ذلك ووجهت رسائل للعديد من الدول لمقاطعة إحياء الذكرى.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "رياض منصور"، إن الاعتراف بالنكبة سيتبعه جهد في البناء على القرار وتطويره وانتزاع تشريعات لاحقة.

ويطلب القرار من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها عام 2023 لإحياء الذكرى 75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية العامة صباح يوم 15 مايو/أيار.

في المقابل، حاول كيان الاحتلال الإسرائيلي عن طريق سفيره بالأمم المتحدة جلعاد إردان الضغط على الدول الاعضاء لعدم حضور هذه الفعالية.

وكشفت وسائل الاعلام عن خطاب وجهه إردان لرؤساء البعثات الدولية الممثلين بالأمم المتحدة، يطالبهم فيه بعدم حضور هذه الفعالية، وقال إن ما قامت به الأمم المتحدة لا يساعد على تحسين أجواء سلام الشرق الأوسط، حسب زعمه.

وذكر إعلان الأمم المتحدة عن الفعالية أن هذا اليوم "يوافق الذكرى 75 للنزوح الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم النكبة" والتي شهدت تحول أكثر من نصف السكان الفلسطينيين إلى لاجئين.

وتمت دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها للحضور، إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمهور.

ويعد قرار إحياء فعالية بذكرى النكبة الفلسطينية -لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة- نجاحا دبلوماسيا ومعنويا للشعب الفلسطيني، خاصة وأنه جاء بعد أيام على وقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح رشيدة طليب النائبة بالكونغرس الأميركي ذات الأصل الفلسطيني في إحياء ذكرى النكبة داخل أحد قاعات مجلس الشيوخ رغم اعتراض الكيان "الإسرائيلي" وكبار مناصريه بالكونغرس.
مصدر : وكالات
رقم : 1058094
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
16 أيار 2023
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
16 أيار 2023
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
الباحث الأخضر الشرقاوي
16 أيار 2023
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
15 أيار 2023
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
15 أيار 2023
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
15 أيار 2023
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
15 أيار 2023
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
15 أيار 2023
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
15 أيار 2023
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
14 أيار 2023
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
14 أيار 2023
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
13 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية