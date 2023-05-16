الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 09:10

رئيس المحكمة العليا الإيرانية يزور روسيا

رئيس المحكمة العليا الإيرانية يزور روسيا
وكان في استقبال حجة الإسلام والمسلمين سيد أحمد مرتضوي مقدم لدى وصوله إلى مطار شيرميتوفا الدولي في موسكو، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا كاظم جلالي.

وسيعقد رئيس المحكمة العليا للبلاد اجتماعات منفصلة مع رئيس ومدير عام دائرة المحكمة العليا وكذلك المدعي العام لروسيا الاتحادية يوم الثلاثاء 26 مايو.

وسيلتقي مرتضوي مقدم أيضا برئيس مجلس الدوما الروسي ووزير العدل ورئيس محكمة التحكيم في موسكو يوم الأربعاء 27 مايو.

ومن المقرر عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف الثالثة لروسيا يوم الخميس من قبل رئيس المحكمة العليا في سان بطرسبرج.

وفي ختام زيارته لروسيا ، يغادر حجة الاسلام مرتضوي مقدم ، الجمعة ، موسكو عائداً إلى طهران.

المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في دستور الجمهورية الإسلامية. وتنص المادة 161 من الدستور على أن المحكمة العليا تتولى مراقبة التنفيذ الصحيح للقوانين في المحاكم وترسيخاً لوحدة الإجراءات القضائية والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب القانون بناء على المعايير التي يحددها رئيس القضاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1058096
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
16 أيار 2023
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
16 أيار 2023
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
الباحث الأخضر الشرقاوي
16 أيار 2023
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
15 أيار 2023
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
15 أيار 2023
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
15 أيار 2023
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
15 أيار 2023
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
15 أيار 2023
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
15 أيار 2023
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
14 أيار 2023
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
14 أيار 2023
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
13 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية