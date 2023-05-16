اسلام تايمز (البحرين) - أعلنت شؤون الطيران المدني بالبحرين، عن استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو 2023، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين.