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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 10:36
انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد
وذكر بيان للهيئة، أن "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية ينطلقان بعملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية".
وأضاف، أن" العملية الأمنية جاءت للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر داعش الإرهابية، بهدف تأمين شمال العاصمة بغداد".
رقم :
1058137
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