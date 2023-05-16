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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 10:50

الرئيس الأمريكي: لا تقدم في المحادثات حول تجنب التخلف عن سداد الديون

الرئيس الأمريكي: لا تقدم في المحادثات حول تجنب التخلف عن سداد الديون
وسأله الصحفيون في فيلادلفيا، عما إذا كان هناك أي تقدم في المشاورات حول الوضع مع رفع سقف الديون الوطنية، ونقلت الخدمة الصحافية بالبيت الأبيض عن رئيس الدولة قوله “لا”.

وسبق أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي، من عواقب “كارثية” ستصيب الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وفي كانون الثاني/ يناير، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك اضطرت وزارة الخزانة في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية، وكانت الإدارة الأمريكية تحث الكونغرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون.

الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب يوافقون على رفع سقف الدين الوطني، لكنهم يخضعون لخفض كبير في الإنفاق في الميزانية. ورفض البيت الأبيض المطالب، قائلا إنه مستعد لمناقشة خفض الإنفاق، لكن يتعين على المشرعين رفع سقف الديون دون قيد أو شرط.

بدورها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 حزيران/ يونيو.

وأكدت مرارا أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية” في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي، من أجل منع ذلك، وافق بايدن وقادة الجمهوريين في الكونغرس على إجراء مشاورات.
رقم : 1058145
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