ميدفيديف يرد على تصريحات ماكرون: "تنامون وتستيقظون وبالكم بروسيا"

وكتب ميدفيديف، في تغريدة عبر حسابه على منصة "تويتر": "في عام 2022 عندما تعلق الأمر بمطالباتنا بضمانات أمنية، لم يكترث الناتو، وتعامل مع الأمر ببرودة. واليوم جميع الدول الأعضاء في الناتو، تنام وتستيقظ، وهي تفكر بروسيا".



وأكد ميدفيديف على أنه، إذا ما كان هناك من خاسر، فهي سياسة الحلف الرجعية، التي تدعي دورا استثنائيا في القرن الحادي والعشرين.



وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول هزيمة روسيا هو عبارة عن محاولات للتمني.



ورد غروشكو في بيان، عبر موقع الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على ادعاءات ماكرون حول "تبعية" روسيا لجمهورية الصين الشعبية: "لقد اعتدنا منذ فترة طويلة على التصريحات المتكررة لقيادة فرنسا، وكذلك دول أخرى من تكتل التجمع الغربي، حول الانتصار الوشيك والحتمي لنظام كييف وحول الاقتصاد الروسي الذي انهار عمليا في ظل عبء العقوبات، وحول العزلة الدولية المزعومة لروسيا".