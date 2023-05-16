قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم

وتحدث قائد القوات الجوية العميد طيار حميد واحدي، في حشد من طلاب جامعات الجيش للضباط خلال دورة "الشهيد الفريق علي صياد شيرازي" التدريبية الميدانية الـ 23 لمعارف الحرب ، عن الأهمية التكتيكية للقوة الجوية في قتال العدو وكذلك سلاح الجو في السنوات الأولى من الحرب من المفروضة (1980-1988).



وأضاف: التدريب أثناء الخدمة كان سبب نجاحنا في الأيام الأولى للحرب المفروضة ، الأمر الذي جعل محرك صدام الحربي يتوقف عن العمل ووفر الوقت الكافي لتنظيم القوات الأخرى.



وقال العميد واحدي: اليوم نبرم العهد والميثاق معكم انتم صانعي المستقبل في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بان ندافع حتى آخر قطرة من دمائنا ، عن بلدنا الحبيب تحت قيادة آية الله الإمام الخامنئي.